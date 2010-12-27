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В поликлинике Московского района незаконно сдавали в аренду помещения
Сегодня, 11:54
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nastya960
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В поликлинике Московского района незаконно сдавали в аренду помещения

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Главврач, который занимается экономическими вопросами, привлечен к дисциплинарной ответственности

Прокуратура Московского района решила проверить, как соблюдается закон в части использования госсобственности в городской поликлинике №21. Сотрудники прокуратуры смогли выяснить, что учреждение сдавало в аренду нежилые помещения компаниям, причем без договора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поликлинике на улице Костюшко незаконно находились аптека "Фармакор", филиал страховой организации ООО "ВТБ МС". Изначально бумаги между компаниями и ГБУЗ были подписаны, но срок их действия во время проверки уже прошел.

Главврач, который занимается экономическими вопросами, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее на Piter.TV: Врачи из Буэнос-Айреса приедут стажироваться в Петербург.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: костюшко , московский район , поликлиника
Категории: Лента новостей Новости СПб

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