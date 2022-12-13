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В Кировске построят новую поликлинику
Сегодня, 15:25
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В Кировске построят новую поликлинику

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Учреждение сможет принимать до 600 пациентов за смену.

В Кировске стартовали работы по возведению поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена. Учреждение на территории больничного городка будет принимать до 600 человек в смену. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Учреждение включит в себя детское и взрослое отделения, а также женскую консультацию, отделение травматологии, стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии и хирургии.

Сейчас на строительной площадке началось возведение строительного городка. Также рабочие огораживают строительную площадку. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в январе 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что новые залы и церковь Гатчинского дворца открыли после реставрации.

Фото:  Администрация Кировского района

Теги: ленинградская область, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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