Новые залы и церковь Гатчинского дворца открыли после реставрации

Посетители смогут посмотреть на обновлённые Овальную и Предцерковную комнаты и посетить выставку, посвящённую тронным креслам XIX века.

В музее-заповеднике "Гатчина" прошло торжественное открытие Дворцовой церкви и новых залов Центрального корпуса Гатчинского дворца после проведения реставрации. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители смогут посмотреть на обновлённые Овальную и Предцерковную комнаты и посетить выставку, которую открыли в крипте церкви. Экспозиция посвящена тронным креслам XIX века, собранным из коллекции музея.

Председатель комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин, который принял участие в открытии объектов, отметил, что реставраторы и другие специалисты провели огромную работу. Полюбоваться на результат можно со среды, 17 мая, приобретя входной билет в музей.

Ранее в Ленобласти рассказали о планах по реставрации памятников на 2023 год.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"