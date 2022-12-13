  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новые залы и церковь Гатчинского дворца открыли после реставрации
Сегодня, 9:26
81
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новые залы и церковь Гатчинского дворца открыли после реставрации

0 0

Посетители смогут посмотреть на обновлённые Овальную и Предцерковную комнаты и посетить выставку, посвящённую тронным креслам XIX века.

В музее-заповеднике "Гатчина" прошло торжественное открытие Дворцовой церкви и новых залов Центрального корпуса Гатчинского дворца после проведения реставрации. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители смогут посмотреть на обновлённые Овальную и Предцерковную комнаты и посетить выставку, которую открыли в крипте церкви. Экспозиция посвящена тронным креслам XIX века, собранным из коллекции музея.

Председатель комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин, который принял участие в открытии объектов, отметил, что реставраторы и другие специалисты провели огромную работу. Полюбоваться на результат можно со среды, 17 мая, приобретя входной билет в музей. 

Ранее в Ленобласти рассказали о планах по реставрации памятников на 2023 год.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"

Теги: гатчина, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии