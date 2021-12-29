Поликлиника и спортклуб с бассейном появятся во Фрунзенском районе

От улицы Танкистов до административной границы районов построят новый проезд в Курортном районе.

Во Фрунзенском районе Петербурга появится спортивный клуб с бассейном и поликлиника. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Во Фрунзенском районе появятся 4 многоуровневых гаража на 475 машин и трансформаторная подстанция между Малой Карпатской улицей, Дунайским проспектом, Карпатской улицей и улицей Олеко Дундича.

В Петродворцовом районе к 2026 году построят построить проезд от Чичеринской улицы протяжённостью 300 метров, чтобы улучшить транспортную доступность нового микрорайона.

В Приморском районе запланировано проложить несколько новых участков дорог, которые свяжут деловой квартал "Лахта Центр" с улично-дорожной сетью города. Их протяжённость составит 1,4 км. Кроме этого, до Парашютной улицы продлят Плесецкую.

Отмечается, что ее построит инвестор, а затем передадут на баланс города.

От улицы Танкистов до административной границы районов построят новый проезд в Курортном районе.

Фото: Piter.tv