Полигон "Новый Свет" перестанет принимать мусор из Петербурга и Ленобласти

Более 500 тыс тонн отходов придется перенаправлять после закрытия полигона.

Полигон "Новый Свет" с 2026 года больше не будет принимать твердые коммунальные отходы из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Объект исключили из действующей региональной схемы потоков обращения с отходами.

По информации Комитета по обращению с отходами Ленинградской области, полигон сможет принимать только строительные отходы и грунты. Ранее полигон ежегодно принимал более 500 тыс. тонн мусора только из Санкт-Петербурга. С 2026 года весь поток ТКО будет перенаправлен на другие специализированные объекты.

Компания-оператор полигона готовит дорожную карту по его выводу из эксплуатации и проведению рекультивации. Документ представят в ближайшее время.

Фото: pxhere.com