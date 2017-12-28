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Полиция задержала "заминировавшего" "Мега Дыбенко" перед новым годом
Сегодня, 10:31
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lesjasap
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Полиция задержала "заминировавшего" "Мега Дыбенко" перед новым годом

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В Красносельском районе пойман "террорист", сообщивший о бомбе в торговом комплексе в Новый год.

Как стало известно, правоохранительные органы Красносельского района задержали предполагаемого “минера”, который сообщил о заложенной бомбе в “Мега Дыбенко” перед новогодней ночью.
 
“Террористом” оказался 25-летний безработный петербуржец. Сообщается, что во время совершения злодеяния он был на территории парковки у комплекса “Леруа Мерлен” по улице Партизана Германа. Молодой человек сообщил охраннику торгового комплекса, что планирует взорвать здание. Шутника задержали во время передвижения на автомобиле “ВАЗ”, номера которого сообщили сотрудники охраны магазина. 
 
В настоящее время мужчина находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Теги: ваз , задержание , красносельский район , леруа мерлен , мега дыбенка , парковка , торговый комплекс , улица партизана германа
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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