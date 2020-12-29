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Задержан автомобилист, насмерть сбивший человека и уехавший с места ДТП
Сегодня, 11:00
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himif

Задержан автомобилист, насмерть сбивший человека и уехавший с места ДТП

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Несчастье произошло на перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

В одиннадцатом часу вечера во вторник, 12 января, на нерегулируемом перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе автомобиль насмерть сбил мужчину. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 53-летний петербуржец переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Водитель автомобиля, сбившего мужчину, скрылся с места происшествия, однако полиция спустя пару часов разыскала автомобилиста и задержала его по месту проживания. Им оказался 41-летний местный житель, управлявший "Форд Фокусом". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как из-за ДТП на перекрёстке Энгельса и Луначарского встало движение трамваев.

Фото: pixabay

Теги: место дтп, пешеход, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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