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Из-за ДТП на перекрёстке Энгельса и Луначарского встало движение трамваев

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Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Из-за ДТП на перекрёстке проспектов Энгельса и Луначарского встало движение трамваев. Об аварии на севере города вечером 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что от столкновения двух легковых автомобилей один вынесло на полосу движения общественного транспорта.

ДТП произошло на пересечении пр. Энгельса и пр. Луначарского. В 21:46. Столкнулись 2 автомобиля. Один авто откинуло сразу на 2 полосы трамвайного движения. Трамваи встали в сторону пр. Луначарского от м. Озерки и обратно.

– написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. Информации о пострадавших пока не поступало.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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