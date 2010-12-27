На КАДе водитель BMW доказал свою правоту с помощью оружия

Полиция вручила протоколы за мелкое хулиганство всем участникам конфликта.

В минувший вторник на КАДе дорожный конфликт закончился перестрелкой. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти, дорогу не поделили три автомобилиста.

По информации Главка, инцидент произошел на 78 км внешнего кольца скоростной автодороги. Мирно разъехаться не смогли водители BMW, Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia. Больше всех выделился водитель немецкого авто, который решил показать кто тут главный с помощью травматического пистолета.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Всех участников дорожных разборок доставили для дальнейшего разбирательства в отдел. На них были составлены протоколы за мелкое хулиганство. У водителя BMW изъяли два травматических пистолета.

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