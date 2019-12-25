В Петербурге задержаны преступники, которые отобрали у мужчины айкос

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 апреля полиция задержала двоих грабителей.
Ещё 29 марта преступники у д. 20 по ул. Харченко напали на мужчину. Сначала они его избили, затем отобрали мобильный телефон, электронную сигарету "Айкос", а также 700 рублей.
Известно, что оба злоумышленника нигде не работают. Один из них 2000 года рождения, другой 1998 года.
Похищенное частично изъято.
Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, укравшего в троллейбусе кошелёк.
Фото: Pixabay
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