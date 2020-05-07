В Кудрово задержали предполагаемого похитителя денег у старушки

Мошенник просил деньги, чтобы якобы уладить проблему сына пенсионерки.

В Кудрово задержали 44-летнего мошенника, подозреваемого в похищении денег у пожилой петербурженки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сын пострадавшей пенсионерки сообщил полиции об инциденте еще 28 апреля.

В тот день бабушке позвонил неизвестный и представился ее сыном. Мужчина заявил, что попал в неприятности, поэтому ему нужны 100 тысяч рублей. Женщина сказала, что располагает только половиной суммы, и звонок оборвался. Немногим позже пенсионерке снова позвонили, но собеседник превратился в полицейского и пообещал уладить конфликт с ее сыном за 40 тысяч рублей. Передать деньги женщина должна была водителю такси, положив средства в куртку сына. Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули: женщине позвонил сын и сообщил, что с ним все в порядке.

После возбуждения уголовного дела о мошенничестве полиция нашла женщину-таксиста, которой пенсионерка передала куртку с деньгами. Подозреваемая разъяснила, что ее клиент в тот день рассказал о забытой у матери куртке и попросил таксиста забрать вещь. Пойманный мошенник находится под подпиской о невыезде. Полиция предполагает, что мужчина был причастен еще к нескольким похожим преступлениям.

Ранее мы рассказывали, как супруги-мошенники обманули ветерана труда в Петербурге на 40 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД