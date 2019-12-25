Полиция задержала петербуржца, похитившего у возлюбленной 2,5 миллиона

Мужчина тайно крал деньги в течение нескольких месяцев.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 июня в полицию Приморского района обратилась женщина 1963 года рождения. Она заявила, что 16 июня её возлюбленный украл у неё 2 500 000 рублей.

В этот же день, спустя несколько часов, в полицию пришёл мужчина с чистосердечным признанием. Он сообщил, что с декабря 2019 года по июнь 2020 года тайно похищал деньги у потерпевшей, с которой проживал вместе. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей.

Фото: Piter.tv