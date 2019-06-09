Опубликовано видео смертельного ДТП на проспекте Стачек

Днем 8 июня на проспекте Стачек произошло смертельное ДТП. 33-летняя женщина упала с мотоцикла прямо под колеса Мерседеса. Водитель мотоцикла с места аварии скрылся.
На видео видно, как женщина падает с мотоцикла так, что водитель автомобиля не успевает среагировать. Мотоциклист при этом даже не притормаживает.
Как сообщила "Фонтанка", мужчину задержали, когда он пытался избавиться от байка, спрятав его в фургон около дома 82 по проспекту Стачек. Им оказался 41-летний Алексей Якушкин. Его удалось найти благодаря телефону погибшей женщины.
Обстоятельства, при которых мотоциклист потерял управление, выясняются.
Видео: "ДТП и ЧП Санки-Петербург"
Обсуждение ( 2 )
Неправда, мотоцикл лежал рядом с мерседесом и девушкой на полосе по направлению к метро Нарвская. Как он мог прятать мотоцикл? Неужели полиция отдала ему мотоцикл-убийцу и оипустила домой, для того чтобы он привез фургон для эвакуации мотоцикла? Чушь какая то
Лежал рядом только шлем
Мотоцикла не было