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EvaRaskol
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Опубликовано видео смертельного ДТП на проспекте Стачек

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Мужчина потерял свою спутницу, которая упала прямо под колеса автомобиля.

Днем 8 июня на проспекте Стачек произошло смертельное ДТП. 33-летняя женщина упала с мотоцикла прямо под колеса Мерседеса. Водитель мотоцикла с места аварии скрылся.

На видео видно, как женщина падает с мотоцикла так, что водитель автомобиля не успевает среагировать. Мотоциклист при этом даже не притормаживает.

Как сообщила "Фонтанка", мужчину задержали, когда он пытался избавиться от байка, спрятав его в фургон около дома 82 по проспекту Стачек. Им оказался 41-летний Алексей Якушкин. Его удалось найти благодаря телефону погибшей женщины.

Обстоятельства, при которых мотоциклист потерял управление, выясняются.

Видео: "ДТП и ЧП Санки-Петербург"

Теги: город, дтп, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 10:13

Неправда, мотоцикл лежал рядом с мерседесом и девушкой на полосе по направлению к метро Нарвская. Как он мог прятать мотоцикл? Неужели полиция отдала ему мотоцикл-убийцу и оипустила домой, для того чтобы он привез фургон для эвакуации мотоцикла? Чушь какая то

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:58

Лежал рядом только шлем

Мотоцикла не было

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