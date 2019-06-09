Опубликовано видео смертельного ДТП на проспекте Стачек

Мужчина потерял свою спутницу, которая упала прямо под колеса автомобиля.

Днем 8 июня на проспекте Стачек произошло смертельное ДТП. 33-летняя женщина упала с мотоцикла прямо под колеса Мерседеса. Водитель мотоцикла с места аварии скрылся.

На видео видно, как женщина падает с мотоцикла так, что водитель автомобиля не успевает среагировать. Мотоциклист при этом даже не притормаживает.

Как сообщила "Фонтанка", мужчину задержали, когда он пытался избавиться от байка, спрятав его в фургон около дома 82 по проспекту Стачек. Им оказался 41-летний Алексей Якушкин. Его удалось найти благодаря телефону погибшей женщины.

Обстоятельства, при которых мотоциклист потерял управление, выясняются.

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