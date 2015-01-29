Кассир из Нового Уренгоя подозревается в обмане петербургских пенсионеров

Его задержали 18 марта.

В Петербурге полиция задержала кассира из Нового Уренгоя, обманувшего петербургских пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 марта в полицию обратилась 64-летняя жительница дома 26 по улице Вавилова с заявлением о том, что после телефонной беседы с неизвестным она передала свои накопления курьеру "для обеспечения их безопасности". Ущерб составил 375 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В тот же день в полицию Приморского района обратился 76-летний житель дома 336 по Приморскому шоссе – мужчина лишился своих накоплений по аналогичной схеме.

По подозрению в совершении данных преступлений 18 марта был задержан 19-летний уроженец Нового Уренгоя, работавший кассиром в одном из сетевых магазинов по продаже спиртного. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.tv