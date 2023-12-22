После задержания подростки признались, что сделали это за денежное вознаграждение.

Полиция задержала двоих несовершеннолетних, подозреваемых в диверсии на ж/д путях в Москве. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне между станциями Марк и Новодачная. Злоумышленники попытались поджечь релейный шкаф. Ими оказались двое 17-летних жителей Долгопрудного. После задержания подростки признались, что сделали это за денежное вознаграждение. Они уточнили, что предложение им поступило на мессенджер от неизвестного. На время расследования фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Башкортостане пресекли деятельность подпольного игорного клуба.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА