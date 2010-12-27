Устроившего дебов в поезде Уфа-Петербург "бунтаря" задержали полицейские

Транспортные полицейские сняли с поезда Уфа-Петербург 21-летнего парня, устроившего дебош. Напившись в вагоне-ресторане он начал оскорблять проводников поезда.

Сотрудники Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте сообщили о беспорядках в вагоне-ресторане пассажирского поезда, следующего из Уфы в Петербург. На железнодорожной станции полицейские пришли с проверкой на место вызова.

На месте правоохранители задержали 21-летнего уроженца Мурманска. Он ехал в Северную столицу, но заскучал в дороге. Разгонять тоску он отправился в вагон-ресторан и сразу взялся за горячительные напитки. Порядком набравшись он начал приставать к пассажирам и устроил конфликт с проводниками.

Теперь бунтовщику придется ответить за мелкое хулиганство, появление в состоянии опьянения в и курение в общественном месте. Также доехать до конечной точки ему не удалось: его сняли с поезда, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.