Полиция задержала балконного стрелка с улицы Крыленко

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

В воскресенье, 10 мая, полицейские Невского района задержали подозреваемого в стрельбе с балкона на улице Крыленко. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что сначала мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона, а затем решил затаиться и заперся в своей квартире, делая вид, что его нет дома. Позднее 46-летнего стрелка все же удалось задержать и доставить в отделение.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Кингисеппе пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья.

Фото: Pixabay