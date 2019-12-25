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Полиция задержала балконного стрелка с улицы Крыленко
Сегодня, 11:26
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Arinablinova

Полиция задержала балконного стрелка с улицы Крыленко

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На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

В воскресенье, 10 мая, полицейские Невского района задержали подозреваемого в стрельбе с балкона на улице Крыленко. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что сначала мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона, а затем решил затаиться и заперся в своей квартире, делая вид, что его нет дома. Позднее 46-летнего стрелка все же удалось задержать и доставить в отделение.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Кингисеппе пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья.

Фото: Pixabay

Теги: выстрел, оружие, стрелок, стрелял по прохожим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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