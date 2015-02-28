Решением суда каждому мигранту был назначен штраф.

Полиция выявила на строящихся в Тюмени объектах 88 нарушителей миграционных правил. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии осуществили рейды по строящимся объектам с целью проверки документов у рабочих-иностранцев. В ходе проверок было установлено, что 26 иностранцев нарушили правила въезда на территорию РФ и режим пребывания. Еще 56 приезжих предоставили ложные сведения о себе при осуществлении миграционного учета.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Решением суда каждому мигранту был назначен штраф. В отношении одного из нелегалов было ынесено постановление о выдворении за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Томской области выявили 111 нарушений миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Тюменской области