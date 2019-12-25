Полиция в Петербурге изъяла 5 тонн нелегально произведенного алкоголя

Пять человек задержали по подозрению в совершении преступления.

Полиция изъяла 5 тонн поддельного алкоголя на подпольном производстве в городе Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Правоохранителям удалось установить местонахождение кустарного предприятия и склада. Их обнаружили на Межевой улице. В результате обысков изъяли 1,5 тонн спирта и 5 тонн готовой алкогольной продукции. Кроме того, на месте изъяли 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Среди них были известные наименования конька, водки и портвейна. Продукцию отправили на экспертизу.

На производстве задержали рабочих, некоторые из них являются гражданами из сопредельных государств.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование". Расследование продолжается.

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