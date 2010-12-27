В Колпино из кафе украли сушилку для рук за 35 тысяч рублей

Кража произошла еще в начале недели, 16 октября.

На выходных неизвестные вынесли из места общественного питания сушилку для рук стоимостью 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию Колпинского района в воскресенье, 21 октября, обратился управляющий заведения. Он сообщил, что 16 октября неизвестный вынес из кафе на улице Октябрьская сушилку для рук. Ущерб оценивается в 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv