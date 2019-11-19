Полиция спасла от смерти двух баранов в Кудрово

Животных хотели принести в жертву.

Жителей Кудрово возмутила странная для жителей города ситуация. 30 июля рабочие строительной площадки на Европейском проспекте вели по территории двух баранов. По всей видимости, их хотели принести в жертву на празднике Курбан-байрам, который пройдет 31 июля.

В соцсетях об этом рассказали петербуржцы. Через два часа после сообщения в полицию приехал наряд. Комментарии горожан разделились на два лагеря: кто-то пытался доказать, что поведение мужчин неправильное, а кто-то отмечал, что таков праздник и традиции. Некоторые петербуржцы уточнили, что уважать чужие традиции – хорошо, однако черта города не слишком подходит для жертвоприношения.

Судьба баранов осталась неизвестной.

Курбан-байрам 31 июля 2020 года: программа празднования, ограничения в движении транспорта.

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