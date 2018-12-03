Полиция разыскивает вора, ограбившего салон связи

Проникнуть в помещение ему удалось после взлома оконной решетки.

В пятницу, 15 ноября, в полицию Тосненского района обратился 57-летний мужчина и сообщил о хищении крупной суммы денег из кассового аппарата, установленного в салоне связи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в поселке Ушаки. Неизвестный смог взломать решетку, установленную на окне, и проникнуть в помещение салона. Оттуда он похитил 140 тысяч рублей, после чего скрылся.

Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Преступника разыскивают

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