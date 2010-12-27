Полиция разыскивает ливийца, устроившего поножовщину в Шушарах

Между мужчинами произошла ссора на бытовой почве.

Полиция разыскивает гражданина Ливии, который порезал своего соотечественника в Шушарах и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, 21 октября около полудня в полицию Пушкинского района поступило сообщение о конфликте в подъезде дома 2/1 на Галицкой улице в Славянке (поселок Шушары). На бытовой почве между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого 30-летний мужчина нанес ножевое ранение 21-летнему знакомому. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным АН "Оперативное прикрытие", в доме, где проживал ливиец, нашли 49 банковских карт (28 карт арабских банков; 13 карт, принадлежащих хозяйке квартиры; 8 карт принадлежащих неизвестным женщинам).

Сегодня в Новой Москве мужчина зарезал двоих человек и ранил четырех.

Фото: Рixabay