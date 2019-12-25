Полиция проводит проверку после сообщения о краже человека в Невском районе

Злоумышленников было двое.

В полицию Петербурга поступило сообщение о краже человека на Общественном переулке в 16-м часу 19-го ноября. Неизвестные в масках затолкали мужчину в машину.

По словам заявителя, два мужчины насильно затолкали гражданина в темно-синий "Форд". Очевидец успел записать государственный номер. Далее машина направилась по проспекту Обуховской Обороны в сторону центра.

Автомобиль разыскивает полиция.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Карелии задержали банду автоворов, наряжавшихся в парики и резиновые маски.

Фото: Piter.TV