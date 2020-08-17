Полиция проводит проверку по факту массовой драки у ЖК в Красносельском районе

Телефонограмм из медучреждений не поступало.

Полицейские проводят проверку по факту сообщения о драке около строящихся жилых домов в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 22 часов 160-го августа. В нем говорилось о драке на улице Генерала Кравченко. Правоохранители прибыли на место, однако никого не увидели. В качестве свидетеля выступила женщина, которая проезжала мимо на автомобиле. Она подтвердила, что видела потасовку.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По версии горожан, массовое выяснение отношений устроили рабочие-мигранты.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK