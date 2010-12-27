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Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна в Москве
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна в Москве

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В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна полиция проверяет бухгалтерские документы.

Как стало известно по информации от ИА “ТАСС”, днем 26 октября в театре Армена Джигарханяна полиция проводит обыски и выемку документации. По сообщению представителя театра Натальи Корнеевой, которая заведует литературной частью, здание полностью заблокировано на вход и выход. Сотрудники не выходят на связь. 
 
Правоохранительные органы пришли в помещение, которое занимает театр народного артиста СССР на Ломоносовском проспекте в столице. По какой причине проводится проверка пока что неизвестно. 
 
Напомним, что некоторое время назад Армен Джигарханян самостоятельно обращался в полицию в связи с кражей у артиста российского паспорта.
Теги: армен джигарханян , обыск , театр
Категории: Новости России

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