Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна в Москве

В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна полиция проверяет бухгалтерские документы.

Как стало известно по информации от ИА “ТАСС”, днем 26 октября в театре Армена Джигарханяна полиция проводит обыски и выемку документации. По сообщению представителя театра Натальи Корнеевой, которая заведует литературной частью, здание полностью заблокировано на вход и выход. Сотрудники не выходят на связь.

Правоохранительные органы пришли в помещение, которое занимает театр народного артиста СССР на Ломоносовском проспекте в столице. По какой причине проводится проверка пока что неизвестно.

Напомним, что некоторое время назад Армен Джигарханян самостоятельно обращался в полицию в связи с кражей у артиста российского паспорта.