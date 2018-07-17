МВД проверит информацию о сборе подписей с использованием служебного положения

В петербургскую избирательную комиссию с конца мая поступило два обращения о сборе подписей в поддержку одного из кандидатов в губернаторы в бюджетных заведениях с использованием служебного положения, сообщила "Фонтанка".
Горизбирком попросил МВД проверить эту информацию, так как не может вести самостоятельные действия по выяснению обстоятельств.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 6 )
Калининский район, собирают в школах
Давайте давайте, только потом не нойте , что всё хреново!
Да есть такое в Кронштадте работники поликлиники собирают подписи просят подписаться за Беглова .
В садиках тоже собирают)))
Не может быть)))
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