МВД проверит информацию о сборе подписей с использованием служебного положения

Заявления поступило от Горизбиркома.

В петербургскую избирательную комиссию с конца мая поступило два обращения о сборе подписей в поддержку одного из кандидатов в губернаторы в бюджетных заведениях с использованием служебного положения, сообщила "Фонтанка".

Горизбирком попросил МВД проверить эту информацию, так как не может вести самостоятельные действия по выяснению обстоятельств.

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