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МВД проверит информацию о сборе подписей с использованием служебного положения
Вчера, 21:31
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EvaRaskol

МВД проверит информацию о сборе подписей с использованием служебного положения

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Заявления поступило от Горизбиркома.

В петербургскую избирательную комиссию с конца мая поступило два обращения о сборе подписей в поддержку одного из кандидатов в губернаторы в бюджетных заведениях с использованием служебного положения, сообщила "Фонтанка". 

Горизбирком попросил МВД проверить эту информацию, так как не может вести самостоятельные действия по выяснению обстоятельств.

Фото: Pixabay

Теги: выборы, горизбирком, подписи, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 6 )

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Аноним
Вчера 22:34

Калининский район, собирают в школах

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Вчера 23:39

Давайте давайте, только потом не нойте , что всё хреново!

 

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Вчера 21:55

Да есть такое в Кронштадте работники поликлиники собирают подписи просят подписаться за Беглова .

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Сегодня 1:30

В садиках тоже собирают)))

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Сегодня 1:54

Не может быть)))

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Вчера 21:58

..

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