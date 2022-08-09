В общей сложности было проверено 15 жилых домов, в которых выявлено 45 квартир сдаваемых в поднаем. Также были проверены два хостела.

Полиция проверила места компактного проживания мигрантов в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Среди основных задач рейда: проверка мест компактного проживания иностранных граждан, выявление нарушений в сфере аренды жилья. Дополнительно было обращено внимание на организацию работы хостелов.

В общей сложности было проверено 15 жилых домов, в которых выявлено 45 квартир сдаваемых в поднаем. Информация о данных квартирах направлена в налоговые органы для проверки. На проспекте Большевиков и улице Ткачей полицейские проверили два хостела, в которых проживало 189 иностранных граждан. У 12 мигрантов были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Всего по результатам рейда в полицию на проверку было доставлено 55 граждан, 42 из которых привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Ещё двое мигрантов предъявили документы с явными признаками подделки. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел.

На прошлой неделе полицейские провели профилактический рейд на Софийской овощебазе.

Видео: МВД