Полицейские провели профилактический рейд на Софийской овощебазе

В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции, а также оборот немаркированной плодоовощной продукции.

Полиция Петербурга 3 августа провела масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Одним из поводов для проведения внеочередного планового рейда стала драка, в результате которой был ранен мужчина. В профилактическом рейде было задействовано около 160 полицейских. Было проверено 355 иностранных граждан и 128 транспортных средств. В полицию был доставлен 61 гражданин для административного разбирательства.

В отношении 55 иностранцев полицейские составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ) и статье 19.27 КоАП РФ (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции, а также оборот немаркированной плодоовощной продукции. В общей сложности изъято более 750 бутылок алкогольной продукции и более 11 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Проверки мест компактного нахождения иностранных граждан будут проведены и в других районах города.

В июле более 45 кг мяса и рыбы сомнительного качества изъяли из продажи в Лужском и Всеволожском районах.

Видео: МВД