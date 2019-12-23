Полиция проверила крейсер "Аврора" после сообщения о минировании

Полиция Петербурга проверила крейсер "Аврора" после сообщения о ложном минировании. Об этом сообщает телеканал "78".
Инцидент произошел днем 2 сентября. В полицию поступило сообщение о якобы минировании "Авроры". На место прибыли специалисты. В результате проведенных обысков взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено. Эвакуация посетителей крейсера не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре".
Фото: navalmuseum.ru
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