Полиция проверила крейсер "Аврора" после сообщения о минировании

В результате проведенных обысков взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено.

Полиция Петербурга проверила крейсер "Аврора" после сообщения о ложном минировании. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел днем 2 сентября. В полицию поступило сообщение о якобы минировании "Авроры". На место прибыли специалисты. В результате проведенных обысков взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено. Эвакуация посетителей крейсера не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре".

Фото: navalmuseum.ru