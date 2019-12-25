Некоторые заведения Центрального района работали после 23 часов, несмотря на запрет

Правоохранители провели антинаркотический рейд.

Полиция Петербурга провела рейд по улицам и заведениям Центрального района. Некоторые из них работали после 23 часов, несмотря на запрет властей в мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Прежде всего рейд был направлен на пресечение нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейские проверили более 250 посетителей клубов на Воронежской улице и Лиговском проспекте. Были задержаны 20 человек в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители изъяли сигареты, которые содержали марихуану. Информацию о работе увеселительных заведений после 23 часов направила в в

Кроме того, материалы по установленным фактам работы увеселительных заведений после 23 часов направили в компетентные органы реагирования. Напомним, работу организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановили до 29 ноября 2020. Мера прописана в постановлении правительства №121.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области