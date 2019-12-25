Полиция проведет рейды в Петербурге

Горожане заметили большое количество служебных машин в центре города.

Утром в среду, 14 апреля, горожане заметили скопление полицейских машин в центральных районах Петербурга. "Невские новости" со ссылкой на собственный источник сообщили о проведении рейдов, которые связаны с незаконным выводом средств. Однако пока достоверной информации от МВД не поступало.

Служебные авто заметили в Центральном и Адмиралтейском районах, у Марсового поля и Измайловского собора. Отмечается, что экономическая полиция не будет обыскивать конкретных лиц и компаний, якобы будет проведено обследование по выявлению преступных схем по обналичиванию денег.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали иностранца, ранившего четырех человек в массовой драке на Садовой.

Фото: Piter.TV