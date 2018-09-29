Полиция проверила активиста "Весны" после серии ложных минирований в Петербурге

Оперативники ушли "из гостей" за полночь.

Правоохранительные органы наведались к петербургскому активисту, который является участником оппозиционного движения "Весна". Полиция постучала в дверь к Владимиру Казаченко в ночь на 19 февраля. Поводом для неожиданного визита стала цепочка сообщений о ложных минированиях в Петербурге.

Петербуржец рассказывает, что представители закона пришли к нему около 20 часов вечера, чтобы задать несколько вопросов. Покинули помещение сотрудники МВД около часа ночи.

Напомним, что Казаченко ранее задерживался за поддержку Анастасии Шевченко. Сейчас молодой человек является фигурантом дел о мелком хулиганстве и участии в несанкционированной акции. Административное дело будет рассматриваться в Куйбышевском районном суде 19 февраля.

Фото: Piter.tv