Полиция прикрыла производство палёной водки в Шушарах

Сотрудники полиции нашли тайное производство контрафактного крепкого алкоголя.

В Пушкинском районе правоохранительные органы накрыли производство паленой алкогольной продукции. Об инциденте сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Известно, что подпольное “предприятие” обнаружено в Шушарах. Незаконное изготовление водки и коньяка проводились в одном из ангаров в промышленной зоне на втором Бадаевском проезде. Производители пытались подделать внешнюю упаковку продукции под известные бренды. Полиция обнаружла акцизные марки, которые распечатывались на цветном принтере.

Представителями закона изъято около 500 бутылок алкоголя. В отношении организаторов будет возбуждено уголовное дело. Специалисты ждут заключения экспертов: если алкоголь окажется опасным для здоровья людей, то обвинение будет жестче.