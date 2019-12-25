Полицейские пресекли экстремальное селфи на опорах Американского моста

Петербургские полицейские уберегли от опасного селфи двух молодых людей: девушка с мужчиной решили сфотографироваться на опорах железнодорожного Американского моста через Обводный канал. Об этом рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по СЗФО.
Двоих правонарушителей стражи порядка заметили во время несения службы. Как выяснилось, небезопасную затею своему 28-летнему знакомому предложила 20-летняя петербурженка, ради фотографии оба начали взбираться на опоры моста. До самой фотографии дело не дошло: полицейские доставили нарушителей в дежурную часть раньше. В отношении пары составили протоколы об административных нарушениях, молодым людям также разъяснили опасность такого поведения вблизи железнодорожного полотна.
Ранее мы рассказывали, как на станции Вырица в Ленобласти полицейские поймали зацепера из Петербурга.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все