Полицейские пресекли экстремальное селфи на опорах Американского моста

Девушка с парнем решили забраться на опоры ради красивой фотографии, но осуществить задуманное не успели.

Петербургские полицейские уберегли от опасного селфи двух молодых людей: девушка с мужчиной решили сфотографироваться на опорах железнодорожного Американского моста через Обводный канал. Об этом рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по СЗФО.

Двоих правонарушителей стражи порядка заметили во время несения службы. Как выяснилось, небезопасную затею своему 28-летнему знакомому предложила 20-летняя петербурженка, ради фотографии оба начали взбираться на опоры моста. До самой фотографии дело не дошло: полицейские доставили нарушителей в дежурную часть раньше. В отношении пары составили протоколы об административных нарушениях, молодым людям также разъяснили опасность такого поведения вблизи железнодорожного полотна.

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Фото: pixabay