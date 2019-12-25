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На станции Вырица в Ленобласти полицейские поймали зацепера из Петербурга
Сегодня, 16:13
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На станции Вырица в Ленобласти полицейские поймали зацепера из Петербурга

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Противоправными поездками мужчина развлекался в свободное от работы время.

Днем 21 мая транспортная полиция, работавшая на железнодорожной станции "Вырица" в Ленобласти, сняла с поезда зацепера. Как сообщили в пресс-службе структуры, грузовой состав следовал в Псковскую область.

Мужчину заметили на сцепке между вагонами, зацепера немедленно сняли с состава и отвели в отдел полиции. Любителем экстремальной езды оказался 27-летний петербуржец, работающий в одном из городских гипермаркетов. Противоправными поездками мужчина себя развлекал в свободное от работы время.

На зацепера составили административный протокол.

Ранее Росгвардия задержала пьяного петербуржца, угрожавшего прохожим ножом.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Теги: зацепер, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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