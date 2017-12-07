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В Петербурге пресекли ввоз контрафактных сигарет из Московской области
Сегодня, 16:00
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lesjasap
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В Петербурге пресекли ввоз контрафактных сигарет из Московской области

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Главк "разобрался" с каналом сбыта контрафактной табачной продукции из Московской области.

Представители Главка пресекли распространение контрафактной табачной продукции на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
 
Злоумышленники занимались оптовой и розничной торговлей в Северной столице. Известно, что канал поставки немаркированной продукцией проходил через Московскую область. Затем товар складывали в ангарах и арендованных складах. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники провели более 20 обысков. Оперативники изъяли 70 тысяч пачек сигарет и табака. В настоящее время продолжается расследование преступной цепочки. Устанавливаются личности, причастные к нелегальным поставкам товара.
Теги: контрафакт , московская область , сигареты , табак , табачные изделия , торговля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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