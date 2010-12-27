В Ленобласти полиция поймала мужчину, отрезавшего жертве мизинец

Полиция Волхова разобралась в обстоятельствах смерти местного жителя, найденного задушенным, со сломанными ногами и отрубленным пальцем на руке.

Полиция задержала преступника, которого обвиняют в жестоком убийстве мужчины в Волховском районе Ленинградской области. напомним, что тело жертвы было обнаружено в кустах. У мертвеца было перерезано горло, сломаны обе ноги и отрезан мизинец.

По “горячим следам” оперативники вышли на предполагаемого злоумышленника. им оказался 33-летний местный житель. Накануне он вместе с покойным выпивали. К летальному исходу последнего привел конфликт между пьяными приятелями. Во время потасовки, нетрезвый преступник избил, а после порезал несчастного при помощи ножа. Этого оказалось мало, поэтому измененное сознание мужчины подсказало задушить оппонента до смерти.

На момент совершения преступления, в помещении находилось еще два человека. Они также были в состоянии сильного алкогольного опьянения. После убийства, нетрезвый гражданин не придумал ничего лучше, как выбросить тело мертвого друга в окно. Позже труп у дома обнаружили прохожие. Когда правоохранительные органы поняли в чем дело, они наведались в квартиру виновника трагедии. Помещение по-прежнему оставалось в неубранной крови. Красная жидкость была размазана по стенам, подоконнику и даже потолку. Орудие преступления обнаружить не удалось, как и отрубленный мизинец. Специалисты продолжают расследование.

