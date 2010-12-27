В Волхове пенсионеру перерезали горло, сломали ноги и отрезали мизинец

В Волховском районе Ленобласти произошло жестокое убийство: неизвестные расправились с пожилым мужчиной.

Правоохранительные органы города Волхова расследуют жестокое убийство местного жителя. Мужчину мучили, отрезая конечности, а после умертвили.

Как сообщают представители полиции Ленинградской области, по данному факту заведено уголовное дело за умышленное убийство. Жертвой злоумышленников стал немолодой мужчина. Его тело обнаружили прохожие около полуночи 11 марта. Мертвец находился на территории парковки у пятого дома по улице Ярвенпяя. Труп лежат лицом в землю. На место были направлены сотрудники полиции и медики.

Эксперты установили, что мужчина погиб не своей смертью. На теле усопшего выявлены следы внешнего насилия. Разбойники сломали ему обе ноги, перерезали горло и отсекли мизинец на правой руке. В настоящее время делом занимаются специалисты.

