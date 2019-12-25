Женщина стреляла из пневмата в сторону школьного стадиона с детьми

Школьники случайно повредили ее забор.

Женщина стреляла с крыши в сторону детей, которые играли на школьником стадионе в Приморском районе. Такое сообщение утром 21 сентября получила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на 3-й линии В.О. Работница учебного заведения нажала на кнопку тревожной сигнализации. Подозреваемую задержали. При ней была пневматическая винтовка.

По версии росгвардейцев, дети случайно забросили мяч на ее участок, и, когда пытались его забрать, повредили забор. После этого женщина начала стрельбу. Никто не пострадал.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти