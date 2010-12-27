Вечером полиция осматривала все станции метро и каждый вагон из-за сообщения о "бомбе"

Телефонный "террорист" заставил полицию Петербурга проверить весь метрополитен за один вечер.

Накануне петербургской полиции пришлось проверить все станции метро и все вагоны подземки. Телефонные хулиганы перешли на новый уровень: они сообщают о “взрывном устройстве” в одном из составов поезда, однако, в каком именно не рассказывают.

Сообщается, что диспетчер сообщил об инциденте в восемь часов вечера 26 декабря. Неизвестный мужчина сказал, что он находится в поезде, в котором бомба. Он попросил помощи у полиции и отключил телефонную связь.

Правоохранительные органы выяснили, что звонок поступил с телефона, который 22 декабря был потерян владельцем. Во время “розыгрыша” над оперативниками, петербуржец находился на территории станции метро “Адмиралтейская”. Отметим, что опасных и подозрительных объектов и веществ во время проверки найдено не было.