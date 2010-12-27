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Вечером полиция осматривала все станции метро и каждый вагон из-за сообщения о "бомбе"
Сегодня, 9:12
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lesjasap
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Вечером полиция осматривала все станции метро и каждый вагон из-за сообщения о "бомбе"

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Телефонный "террорист" заставил полицию Петербурга проверить весь метрополитен за один вечер.

Накануне петербургской полиции пришлось проверить все станции метро и все вагоны подземки. Телефонные хулиганы перешли на новый уровень: они сообщают о “взрывном устройстве” в одном из составов поезда, однако, в каком именно не рассказывают. 
 
Сообщается, что диспетчер сообщил об инциденте  в восемь часов вечера 26 декабря. Неизвестный мужчина сказал, что он находится в поезде, в котором бомба. Он попросил помощи у полиции и отключил телефонную связь. 
 
Правоохранительные органы выяснили, что звонок поступил с телефона, который 22 декабря был потерян владельцем. Во время “розыгрыша” над оперативниками, петербуржец находился на территории станции метро “Адмиралтейская”. Отметим, что опасных и подозрительных объектов и веществ во время проверки найдено не было.
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Теги: адмиралтейская , петербургский метрополитен , питерское метро , телефонный терроризм , шутка , юмор
Категории: Происшествия Новости СПб

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