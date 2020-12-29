В частном доме в Озерках обнаружили плантацию конопли

49-летнего подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Сотрудники ГУ МВД России установили личность мужчины, который занимался незаконной культивацией наркосодержащего растения в частном доме на Елисеевской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Во время проведения обысков в доме нашли и изъяли 52 куста растения, а также специальное оборудование для культивации. Кроме того, там же обнаружили мешок и пакет с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это было 1,5 кг наркосодержащего растения — конопли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудят банду наркосбытчиков, вырастивших в квартире 105 кустов конопли.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО