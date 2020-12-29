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В частном доме в Озерках обнаружили плантацию конопли
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib

В частном доме в Озерках обнаружили плантацию конопли

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49-летнего подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Сотрудники ГУ МВД России установили личность мужчины, который занимался незаконной культивацией наркосодержащего растения в частном доме на Елисеевской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Во время проведения обысков в доме нашли и изъяли 52 куста растения, а также специальное оборудование для культивации. Кроме того, там же обнаружили мешок и пакет с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это было 1,5 кг наркосодержащего растения — конопли. 

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ. Подозреваемого заключили под стражу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудят банду наркосбытчиков, вырастивших в квартире 105 кустов конопли. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

 

Теги: обыски, плантация, производство наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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