В Петербурге осудят банду наркосбытчиков, вырастивших в квартире 105 кустов конопли

При обысках у мужчин изъяли свыше 30 килограммов наркотиков.

Следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти расследовали уголовное дело в отношении троих горожан, состоящих в организованной преступной группе. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 32-летний, 33-летний и 42-летний мужчины, один из которых неоднократно судим ранее, обвиняются в 29 преступлениях по статье "незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере". Известно, что запрещенные вещества банда сбывала на территории города и области, а также в Сочи.

В период с осени 2019 года по март 2020 года злоумышленники создали интернет-магазин, через который и сбывали различные наркотики и психотропы. Деятельность банды была законспирирована: мужчины никогда не встречались с покупателями лично и организовывали тайники-"закладки". В ходе обыска у подозреваемых изъяли в общей сложности свыше 30 килограммов наркотиков, а также наркоплантацию с 105 кустами конопли и крупной партией засушенных растений.

Всех мужчин заключили под стражу, материалы дела направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Банде грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что подозреваемого в ограблении банка на Сенной заключили под стражу.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД