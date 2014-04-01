Полиция обыскивает администрацию в поселке Свердлова в Ленобласти

В деле может быть замешена компания из строительной отрасли.

Сотрудники отдела экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в администрации поселка имени Свердлова Всеволожского района. Они прошли в рамках дела о мошенничестве, сообщил "47news".

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным издания, в нем фигурирует компания по подготовке строительной площадки. Ей владеет 31-летняя жительница Петербурга.

Детали пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров. Всего было проведено более 55 обысков по месту жительства подозреваемых.

Фото: Piter.TV