Полиция наведалась в гости в медцентр "Инфинити" на Большой Зелениной

В медучреждении проходят обыски по делу о мошенничестве.

В среду, 11 августа, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти наведались в гости в медицинский центр "Инфинити", расположенный на улице Большой Зелениной. По предварительной информации, правоохранители проводят в медцентре обыски по делу о мошенничестве. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам петербуржца, сотрудники приглашали в клинику людей, после предлагали им оформить кредит на лечение. В настоящее время полиция проверяет информацию, опрашивая самих сотрудников клиники. Отмечается, что часть из них вовсе трудоустроена неофициально. Поэтому им приходится ждать ухода правоохранителей на улице.

Отзывы о клинике неутешительные. Посетители отмечают, что кредиты сотрудники действительно навязывают, а также "кормят" горожан бесплатными акциями. Достоверность информации предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы писали, что суд временно закрыл медцентр за неправильный забор материала для теста на COVID-19.

Фото: Piter.tv