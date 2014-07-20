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Полиция наведалась в гости в медцентр "Инфинити" на Большой Зелениной
Сегодня, 18:37
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Полиция наведалась в гости в медцентр "Инфинити" на Большой Зелениной

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В медучреждении проходят обыски по делу о мошенничестве.

В среду, 11 августа, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти наведались в гости в медицинский центр "Инфинити", расположенный на улице Большой Зелениной. По предварительной информации, правоохранители проводят в медцентре обыски по делу о мошенничестве. Об этом сообщает "Фонтанка". 

По словам петербуржца, сотрудники приглашали в клинику людей, после предлагали им оформить кредит на лечение. В настоящее время полиция проверяет информацию, опрашивая самих сотрудников клиники. Отмечается, что часть из них вовсе трудоустроена неофициально. Поэтому им приходится ждать ухода правоохранителей на улице. 

Отзывы о клинике неутешительные. Посетители отмечают, что кредиты сотрудники действительно навязывают, а также "кормят" горожан бесплатными акциями. Достоверность информации предстоит выяснить правоохранителям.

 

Ранее мы писали, что суд временно закрыл медцентр за неправильный забор материала для теста на COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: медцентр, обыски, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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