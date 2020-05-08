Ей оказалась 27-летняя мать двоих детей.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что полиция разыскала женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга. Об этом сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.

Как оказалось, нарушительнице 27 лет и у неё двое детей. Женщина отметила, что самый младший ребенок в настоящее время готовится к операции и в тот день она была в расстроенных чувствах, что и побудило её затушить Вечный огонь. Петербурженка признала свою вину и принесла извинения.

Напомним, что инцидент произошел около трех часов утра 6 мая. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в 02:42 к пламени подошла женщина и неизвестным способом потушила огонь, а затем скрылась.

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Видео:Piter.TV