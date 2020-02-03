  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция нашла водителя, который сбил собаку в Пушкине
Сегодня, 21:50
169
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Полиция нашла водителя, который сбил собаку в Пушкине

0 0

В главке рассказали, что раненая собака была обнаружена в кустах недалеко от места происшествия. Из-за полученных травм вела себя очень агрессивно. Полицейские-кинологи аккуратно замотали ей пасть, после чего погрузили ее в служебный автомобиль и доставили в ветеринарную клинику.

Петербургские правоохранители нашли водителя, который накануне сбил собаку в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области 1 июля.

По словам полицейских, водитель сообщил, что "у него не было злого умысла, и все произошло случайно". На мужчину завели административное дело.

Напомним, что пес попал под колеса на стоянке у дома 61 по Железнодорожной улице накануне утром. По словам очевидца, водитель сделал это как будто специально — его машина вильнула на дороге.

В главке рассказали, что раненая собака была обнаружена в кустах недалеко от места происшествия. Из-за полученных травм вела себя очень агрессивно. Полицейские-кинологи аккуратно замотали ей пасть, после чего погрузили ее в служебный автомобиль и доставили в ветеринарную клинику.

Ранее мы сообщали, что в Токсово овчарка укусила 11-летнюю девочку. Полицией проводится проверка.

Фото: phxere
 

Теги: водитель, пушкин, собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии