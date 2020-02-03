Полиция нашла водителя, который сбил собаку в Пушкине

В главке рассказали, что раненая собака была обнаружена в кустах недалеко от места происшествия. Из-за полученных травм вела себя очень агрессивно. Полицейские-кинологи аккуратно замотали ей пасть, после чего погрузили ее в служебный автомобиль и доставили в ветеринарную клинику.

Петербургские правоохранители нашли водителя, который накануне сбил собаку в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области 1 июля.

По словам полицейских, водитель сообщил, что "у него не было злого умысла, и все произошло случайно". На мужчину завели административное дело.

Напомним, что пес попал под колеса на стоянке у дома 61 по Железнодорожной улице накануне утром. По словам очевидца, водитель сделал это как будто специально — его машина вильнула на дороге.

В главке рассказали, что раненая собака была обнаружена в кустах недалеко от места происшествия. Из-за полученных травм вела себя очень агрессивно. Полицейские-кинологи аккуратно замотали ей пасть, после чего погрузили ее в служебный автомобиль и доставили в ветеринарную клинику.

Ранее мы сообщали, что в Токсово овчарка укусила 11-летнюю девочку. Полицией проводится проверка.

Фото: phxere

