На Васильевском острове полиция нашла нелегально работающих в суши-барах мигрантов

На Васильевском острове прошел рейд по выявлению незаконной трудовой деятельности среди мигрантов.

В двух суши-барах на Васильевском острове правоохранительные органы обнаружили нелегальных мигрантов, которые работали в данных заведениях. Нарушения оперативники выявили в ходе проверки 25 декабря.

Полиция задержала 11 приезжих, у которых не было разрешающих документов на трудовую деятельность. Один из иностранцев находился на территории России незаконно. В отношении последнего гражданина составлен протокол за нарушение требований пребывания в стране. Еще четыре сотрудника получили административные протоколы за предоставление ложных сведений и документов. Сообщается, что рейд проходил в суши-барах по улицам Уральской и Детской.