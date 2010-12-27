Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Васильевском острове полиция нашла нелегально работающих в суши-барах мигрантов
Сегодня, 14:24
0
lesjasap
358

На Васильевском острове полиция нашла нелегально работающих в суши-барах мигрантов

0
 
 

На Васильевском острове прошел рейд по выявлению незаконной трудовой деятельности среди мигрантов.

В двух суши-барах на Васильевском острове правоохранительные органы обнаружили нелегальных мигрантов, которые работали в данных заведениях. Нарушения оперативники выявили в ходе проверки 25 декабря.
 
Полиция задержала 11 приезжих, у которых не было разрешающих документов на трудовую деятельность. Один из иностранцев находился на территории России незаконно. В отношении последнего гражданина составлен протокол за нарушение требований пребывания в стране. Еще четыре сотрудника получили административные протоколы за предоставление ложных сведений и документов. Сообщается, что рейд проходил в суши-барах по улицам Уральской и Детской.
Все новости района
Теги: васильевский остров , васька , детская улица , мигранты , нелегальная деятельность , суши-бары , уральская улица
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5