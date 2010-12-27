Подозреваемый в гибели женщины в квартире на Крупской задержан

Полиция нашла подозреваемого в гибели петербурженки, чей "подброшенный" труп нашли в квартире на Крупской улице.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве сожительницы на улице Крупской. Напомним, что о мертвой молодой девушке сообщил отец преступника. Он обнаружил тело петербурженки в собственной квартире. Заявитель отметил, что жертву ему подбросили.

Инцидент произошел 3 февраля. Владелец квартиры в доме номер 1 по улице Крупской рассказал полиции, что нашел в одной из комнату мертвую женщину. Оперативники выехали на место и выявили на теле жертвы признаки насильственной смерти.

В убийстве обвиняют 29-летнего мужчину - сожителя погибшей. Он также является сыном владельца жилплощади, в которой обнаружено тело. По предварительной версии, вечером 1 февраля молодые люди выпивали спиртные напитки, после чего произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый избил девушку и оставил ее умирать. В результате полученных травм она скончалась.