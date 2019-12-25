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Полиция намерена получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов
Сегодня, 11:35
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matveyvn

Полиция намерена получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

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Эксперты опасаются, что это может привести к утечке контактов в свободный доступ.

Полиция намерена получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Имеется в виду приложение, которое поможет в экстренном случае вызвать сотрудников правоохранительных органов. Также программа будет направлена на борьбу со звонками мошенников. Чтобы воспользоваться программой, необходимо дать приложению разрешение на доступ к телефонной книге.

Эксперты опасаются, что это может привести к утечке контактов в свободный доступ.

Ранее в Москве задержали Романа Бордунова — SMM-щика бренда Aviasales.

Фото: pixabay.com

Теги: полиция, смартфоны, утечка контактов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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